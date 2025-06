Thomas Christiansen: "Esperaba un poco más de nuestro equipo"

Bajas ante Belice

Eric Davis, Ismael Díaz y Andrés Andrade fueron bajas para este partido y Thomas habló sobre ello: "Ya en la convocatoria de 23 hemos tenido que dejar un par de jugadores afuera, dejamos a Isma, Davis, Andrade... Isma ha sido por el terreno de juego, no le quería meter en una sintética en estas condiciones porque no le iba a beneficiar nada, Andrade estamos en el plan de descanso, recuperación y Eric porque era el último que se integró"

"La alineación titular ha habido un poco de todo, pensando en ellos mismos y en el proceso que viene más adelante", añadió Christiansen.

Juego de la Selección de Panamá

"También esperaba un poco más de nuestro equipo, pero el terreno de juego no nos facilita nuestro juego, las ideas que tenemos, la velocidad del balón, las pérdidas que hemos tenido en la construcción, no genera ese fútbol que nosotros queremos de velocidad a dos toques, pero bueno es un aprendizaje más".

"El equipo no actuó de la manera que nos gustaría, pero eso es el fútbol, no es fácil, tal vez nos hemos metido presión a nosotros mismos de querer jugar mejor pero no se ha podido".