Thomas Christiansen quiere sacar una victoria en el Mundial 2026

Thomas Christiansen habló en conferencia de prensa sobre los amistosos que tendrán la Selección de Panamá ante Sudáfrica donde señaló que tiene la lista definitiva casi lista y que quedan algunos cupos disponibles para el Mundial 2026.

El DT lamentó la situación que viven Fidel Escobar y Carlos Harvey. Uno por una lesión lumbar y el otro por la falta de minutos que tiene en el Minnesota United. Además la de "Fulo" Martínez, quien no tiene minutos por la situación en Israel.

Destacó la vuelta de César Yanis, de quien alabó su actualidad en Chile, de Martín Krug y Roderick Miller, uno joven que proyecta en la zaga y el otro que vuelve a la Selección y que se mantiene en activo y ha destacado en el pasado en la selección.

Sobre el joven delantero Kadir Barría del Botafogo indició: "Lo quiero ver en otro entorno con otros jugadores. Cuando mejor está le equipo más fácil está destacar. Con las cualidades que tiene puede dar buenas sensaciones, vamos a ver cómo va".

Sobre Michael Amir Murillo expresó: "Ahora tiene la posibilidad de jugar cada fin de semana, es feliz, todo parece que es bueno, quizás no es la más competitiva, es importante que tenga minutos y viendo gol".

El profe hispano-danés también reveló que hay dos amistosos, uno contra europeo cerrado y por anunciar, y el otro en casa.

Mundial 2026

"Siempre he dicho de competir, pero lo estamos haciendo bien, en momento claves. También queremos sacar resultados y queremos sacar una victoria y con algo más podemos acercar el sueño de pasar de ronda. Hay que ir con humildad de hacer las cosas bien".