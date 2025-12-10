Thomas Christiansen: "Sería bueno tener a Kadir Barría para amistoso en enero"

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen conversó con Deportes RPC y se le preguntó por Kadir Barría y si es posible alguna convocatoria próxima.
"Primero es positivo que esté jugando para el primer equipo, igual que cuando pasaba con Krug que estaba entrenando con el Levante, todo el mundo decíamos que bien, porque el hecho de estar con ellos, significa que está compitiendo en el máximo nivel, así mismo con Kadir, él está jugando con el primer equipo, ha metido gol y hay que hacerle el seguimiento si es para enero o marzo, pero necesitamos que siga evolucionando".
Thomas Christiansen quiere a Kadir Barría para enero
"La edad no es problema, el problema es estar preparado o no está preparado, pero en el partido de enero, si lo permite el club sería bueno tenerlo". "Aún no hay conversaciones si lo dejarán venir en enero".
Panamá se enfrentará en el 18 de enero a Bolivia en un amistoso fuera de la fecha FIFA.
