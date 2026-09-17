Thomas Christiansen en vivo, conferencia de prensa sobre Gira Asiática

¿El preparador físico?

"Es una pena, s un gran profesional, pero han habido cosas donde el ha tomado la decisión de querer estar en España y hacerlo digamos hibrido y con la responsabilidad que queremos en la federación, es vivir en Panamá, como lo hemos hecho durante años, era una obligación y por tema familiar no ha podido seguir, estamos en la búsqueda, hay alguien bastante adelantado"