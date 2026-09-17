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Thomas Christiansen EN VIVO, conferencia de prensa sobre Gira Asiática

Thomas Christiansen en vivo

Thomas Christiansen en vivo, conferencia de prensa sobre Gira Asiática

FOTO: FPF
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El entrenador Thomas Christiansen brinda declaraciones sobre los elegidos de la Selección de Panamá para la Gira Asiática.

El DT hispano danés Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, hablará sobre los convocados y otros temas de la gira asiática.

La conferencia se lleva a cabo en el Auditorio de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y está programada para las 12:30 p.m.

Laterales izquierdos

"Tener la experiencia y veteranía de Jorge Gutiérrez más la juventud de Valencia y Jair Modelo es una buena combinación".

Joseph Jones, un polifuncional

"Puede jugar delante de la línea defensiva, puede jugar en línea de 4 o 5, es la misma situación de Harvey, de Ariel Arroyo, que está lesionado", destacó.

Objetivo de Thomas Christiansen

"Queremos competir, pero el objetivo sigue siendo clasificar al mundial", añadió.

Daivis Murillo , protagonista de la LPF

"Hay dos jugadores de la LPF, se han ganado la posibilidad de estar con el grupo, a Marcos lo hemos tenido en microciclos y Daivis he visto cosas en él que me gustan, muy inteligente, ay cosas buenas que me gustan, no por estar en LPF está descartado, ojala tenga la evolución que esperamos y competir", mencionó.

Rafita y su llamado

"Los jugadores del Red Bull van a venir con más ritmo que es lo que necesitamos"

Consideraciones sobre Manuel Morán

"Lo de Manuel Morán hemos seguido su evolución e Costa Rica, también era uno de los que teníamos en esa posición, pero hemos querido llevar a Azarías en esa posición ,también Giovany Herbert que puede hacer de varias funciones y bueno hay que seguir evolucionando, mejorando con sus clubes para seguir estando a la puerta de un llamado "

¿Kadir extremo o 9?

"Kadir puede jugar de punta, también lo hemos estado mirando de extremo, por derecha, opciones tiene, es joven y en un tiempo no muy lejano puede estar con nosotros"

¿El preparador físico?

"Es una pena, s un gran profesional, pero han habido cosas donde el ha tomado la decisión de querer estar en España y hacerlo digamos hibrido y con la responsabilidad que queremos en la federación, es vivir en Panamá, como lo hemos hecho durante años, era una obligación y por tema familiar no ha podido seguir, estamos en la búsqueda, hay alguien bastante adelantado"

Tema defensores centrales

"Si juegas con 3 o 4 debes estar muy preparados, ahí estas con la posibilidad de cubrir con jugadores, tenemos una programación, una idea de lo que queremos en estos partidos, queremos ver, queremos hacer el cambio generacional, pero también competir"

Delanteros jovenes

"Que si Carlos puede estar, que si Newton. Que no estén ahora no quiere decir que se les cierra una puerta y menos a jugadores jovenes".

El goleador de la LPF, Carlos Hernández

"Carlos ha hecho una temporada muy buena, seguro que va a tener una oportunidad", destacó.

Tema Kadir Barría

"Me imagino que todos tienen esa curiosidad, a Kadir lo he visto, ahí están Josué Vergara y Mijahir Jiménez, también tengo a José Fajardo, porque es importante que no olvidemos que el mes que viene competimos, en ´partidos que son importantes para clasificarnos para la Copa Oro y Final Four", mencionó el DT Thomas Christiansen.

Arranca la Conferencia de Prensa

Thomas Christiansen habla de la lista de convocados de la gira asiática.

Los panelistas listos para debatir, previo a la Conferencia de Prensa

La lista de convocados de Thomas Christiansen

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