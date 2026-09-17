Thomas Christiansen en vivo, conferencia de prensa sobre Gira Asiática

Laterales izquierdos
"Tener la experiencia y veteranía de Jorge Gutiérrez más la juventud de Valencia y Jair Modelo es una buena combinación".
MAREA ROJA
El entrenador Thomas Christiansen brinda declaraciones sobre los elegidos de la Selección de Panamá para la Gira Asiática.
El DT hispano danés Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, hablará sobre los convocados y otros temas de la gira asiática.
La conferencia se lleva a cabo en el Auditorio de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y está programada para las 12:30 p.m.