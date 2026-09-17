Kadir Barría queda descartado para la gira asiática con la Selección de Panamá

El delantero panameño Kadir Barría quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Panamá para la próxima Gira Asiática, luego de que el técnico Thomas Christiansen no lo incluyera en la lista de 27 jugadores para estos compromisos.
Barría, atacante del Botafogo de Brasil y que venía siendo una de las opciones en ataque, no formará parte del grupo que viajará a Asia para estos encuentros internacionales.
Números de Kadir Barría con la Selección de Panamá
El joven futbolista de 19 años suma dos goles en cinco compromisos con el seleccionado nacional.