Selección de Panamá: Ausencias en la lista de convocados de Thomas Christiansen

El DT Thomas Christiansen ya eligió a sus 27 jugadores para la gira asiática de la selección de Panamá , con novedades destacadas y también ausencias para el inicio del proceso camino a las próximos compromisos.

En las ausencias figuran jugadores que vieron acción en la pasada Copa Mundial de la FIFA.

Ausencias en la lista de convocados de la selección de Panamá

El listado de convocados cuenta con un total de 14 jugadores que estuvieron en la pasada Copa del Mundo 2026, quedándose fuera jugadores como Ismael Díaz, César Yanis, Roderick Miller, Luis Mejía, César Samudio, Fidel Escobar, Edgardo Fariña y Édgar Yoel Bárcenas (lesionado).

Algunos jovenes delanteros también quedaron fuera de la lista, como Eduardo Guerrero, Newton Williams y Kadir Barría.

Panamá estará enfrentándose a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.