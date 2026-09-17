Selección de Panamá: Convocados para gira asiática

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) mediante sus redes sociales compartió este jueves el listado oficial de jugadores de la selección de Panamá de Thomas Christiansen que podrán ver acción en los partidos amistosos de la gira asiática.
Lista de convocados de la selección de Panamá
GUARDAMETAS
- Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)
- Marcos De León Sporting SM (PAN)
- Eddie Roberts Estudiantes de Mérida (VEN)
DEFENSAS
- César Blackman Slovan Bratislava (SVK)
- Jorge Gutiérrez Universitario (PER)
- Jair Modelo FC Sheriff (MDA)
- Amir Murillo Besiktas (TUR)
- Omar Valencia NY Red Bulls (USA)
- Martín Krug Juventud Torremolinos CF (ESP)
- Andrés Andrade LASK Linz (AUT)
- José Córdoba Norwich City (ENG)
- Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)
- Joseph Jones FC Kryvbas (UKR)
- Eduardo Anderson Baltika Kaliningrad (RUS)
VOLANTES
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- Carlos Harvey Minnesota United (USA)
- Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)
- Cristian Martínez Slovan Bratislava (SVK)
- José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)
- Víctor Griffith CS Emelec (ECU)
- Daivis Murillo CD Plaza Amador (PAN)
- Azarías Londoño Universidad Católica (ECU)
- Rafael Mosquera NY Red Bulls (USA)Giov
- Giovany Herbert FC Kryvbas (UKR)
DELANTEROS
- José Fajardo Universidad Católica (ECU)
- Josué Vergara KAA Gent (BEL)
- Mijahir Jiménez NY Red Bulls (USA)
- Tomás Rodríguez Barcelona SC (ECU)
Este listado marca el inicio de un nuevo proceso de "La Roja" con el renovado entrenador hispano danés Thomas Christiansen, que estará liderando hasta el 2030, en busca de objetivos grandes para Panamá.