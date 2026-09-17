Selección de Panamá: Convocados para gira asiática

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) mediante sus redes sociales compartió este jueves el listado oficial de jugadores de la selección de Panamá de Thomas Christiansen que podrán ver acción en los partidos amistosos de la gira asiática.

Panamá estará viendo acción en el primero de 3 partidos el próximo viernes 25 de septiembre ante India, luego ante Nueva Zelanda el 1 de octubre y el cierre será ante un rival por confirmar, entre Ecuador y Japón.

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