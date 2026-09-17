Selección de Panamá: Convocados de la LPF para la gira asiática

La Selección de Panamá contará con presencia de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) en su próxima gira por Asia, donde el combinado nacional enfrentará a India y Nueva Zelanda.

El técnico Thomas Christiansen incluyó en la convocatoria al guardameta Marcos de León , del Sporting San Miguelito, y al mediocentro Daivis Murillo , del CD Plaza Amador.

De León recibe una nueva oportunidad para trabajar con la selección mayor y competir por un puesto bajo los tres palos. El guardameta ha sido una de las piezas del Sporting San Miguelito en la LPF.

Por su parte, Murillo se desempeña como mediocentro del Plaza Amador y tendrá la posibilidad de sumar experiencia dentro del proceso de la selección absoluta.

Partidos de la Selección de Panamá en Asia

Panamá estará enfrentándose a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.