Thomas Christiansen y sus reacciones tras un duro empate de locales

Thomas Christiansen, DT de la selección de Panamá dejó claro lo difícil de ganar duelos sin tener contundencia.

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa luego de igualar 1-1 ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en el cierre de la doble fecha de la fase final de las eliminatorias de la CONCACAF.

Christiansen, hispano danés de 52 años de edad respondió preguntas a la prensa, tras terminar sumando 2 puntos de 6 posibles.

"Creo que lo más importante en el fútbol es meter el gol, si tenemos 13 aproximaciones y no metemos es complicado, al final es lo que te puede dejar fuera de un mundial, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir", mencionó.

"No me gustó lectura del primer tiempo, las posibilidades de como teníamos que atacar, por donde eran los sitios a atacar, que no se atacaron y luego la circulación del balón tenia que haber sido más alto, más intenso, todos los duelos, las segundas pelotas, teníamos que ser más agresivos, quiero asumir yo la responsabilidad de este punto y trabajar para mejorar", destacó.

"En el segundo tiempo tuvimos la posesión, claras ocasiones de gol, es complicado, lo he dicho, lo podemos trabajar, pero si no la metemos nos quedamos con este punto", añadió Thomas Christiansen.

Tema Cristian Martínez

El DT dejó claro que conocían el tema de la suspensión del mediocampista Cristian Martínez, pero que en eliminatorias no tienen que brindar información para los rivales.

"Queríamos intentar ganar el partido sí o sí, pero no se dio", finalizó.

