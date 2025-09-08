La Selección de Panamá empata ante Guatemala en eliminatorias mundialistas

La selección de Panamá igualó 1-1 en compromiso ante Guatemala en duelo por el Grupo A de la fase final de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los dirigidos por el DT Thomas Christiansen trataron de imponer condiciones en los primeros minutos de partido, pero la visita reaccionaba con jugadas rápidas tras una presión que provocó errores panameños.

Guatemala sorprendió en 35' minutos, luego de un centro que llegó por banda derecha y que terminó definiendo de gran manera el atacante de 26 años de edad Óscar Santis.

Dos minutos después, al 37' llegó la reacción de la selección de Panamá, aprovechando una jugada a balón detenido para que el jugador del Minnesota United FC Carlos Harvey llegara con el golpe de cabeza.

Panamá cerró mejor el primer tiempo, con Eric Davis llegando por banda izquierda en reiteradas ocasiones, para generar peligro en la portería de Nicholas Hagen.

Segundo tiempo con oportunidades para la selección de Panamá

En el inicio del segundo tiempo, el goleador de Panamá para la ocasión tuvo una oportunidad clara, llegando al área y de cabeza enviándola por encima del arco.

Del 55' al 60' José Fajardo e Ismael Díaz llegaron con oportunidades al área rival, pero los tiros se fueron muy desviados.

Al 72' la visita reaccionó con anotación de Rodrigo Saravia, pero fue anulado por fuera de juego.

La selección de Panamá terminó con dos delanteros en cancha, con Tomás Rodríguez y Cecilio Waterman, añadiendo luego el ingreso del debutante Everardo Rose, en busca de más presencia ofensiva.

Con más ganas que claridad, la selección finalizó el partido enviando centros, con juego directo, pero al final no pudieron poner más números en el marcador y así suman tan solo 1 punto en casa.

Panamá termina sumando 2 puntos en 2 partidos, en un inicio de un duro camino de cara al Mundial 2026.