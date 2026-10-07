Torneo UNCAF U16: Panamá se estrenó con empate ante Nicaragua

La selección de Panamá U16 empató duelo con marcador de 1-1 ante Nicaragua en su estreno en el Torneo UNCAF U16 desde el Estadio Las Delicias, Santa Tecla en El Salvador.

Un ida y vuelta constante en los primeros minutos del partido, pero el equipo de Nicaragua quien aprovechó una jugada por banda derecha para enviar el centro y abrir el marcador, con Miguel Altamirano que apareció para cerrar la pinza sobre el minuto 16' del partido.

Los dirigidos por el DT de Pedro Morilla reaccionaron y Ronaldo Jiménez tomó la pelota en reiteradas ocasiones, generando peligro por la banda derecha, pero sin poder igualar las acciones.

Una de las importantes incidencias del partido llegó sobre el minuto 44' con el goleador Altamirano saliendo expulsado con roja directa, luego de un golpe sobre el defensor y capitán panameño Gabriel Mendoza.

Panamá se fue al ataque en el segundo tiempo y sacó el empate en el Torneo UNCAF U16

El español Morilla arrancó el segundo tiempo con varios cambios para su equipo y de inmediato le dieron frutos, con el 10 Jorshua Gómez recibiendo una falta en el área, para que el mismo tomara la pelota para definir desde el punto penal y poner el 1-1, que al final fue el definitivo para arrancar la competición con un empate.

"La Rojita" presionó, pero no pudieron remontar el partido, con un equipo nicaragüense que se defendió bien y por momentos tuvo contras, pero sin mayor peligro.

Ahora Panamá deberá pasar la pagina y medirse ante Puerto Rico en su segundo partido de la fase de grupos este viernes 9 de octubre a las 6:30 PM.