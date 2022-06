Christian Bethancourt habla de su gran momento en las Grandes Ligas

El panameño vive un gran momento en la MLB, con buena defensa atrás del plato y aportando en la ofensiva para su equipo que tiene un récord de 20-34. Y recientemente "El Betha" conectó su primer cuadrangular de la temporada, en el partido ante los Astros de Houston.

Christian Bethancourt habló en exclusiva con David Samudio y envió un mensaje para los jóvenes y fanáticos del deporte.

"Siempre hay que estar positivos, independientemente de los resultados, independientemente de como estén las cosas, para mi siempre hay que estar positivos, hay que saber manejar las situaciones. Se que todas las situaciones no siempre son las que uno quiere, las que uno espera, pero si uno está positivo puede lograr muchas cosas."

"Con positividad, obviamente la fe, la esperanza y el trabajo duro que uno haga detrás de cámaras como el gimnasio, todo eso ayuda, pero si uno esta positivo todo sale bien", destacó Christian Bethancourt en exclusiva para Deportes RPC.

Sech y Bethancourt, especial momento de los 'Panas'

"Fue algo muy bonito, mi canción para batear es la canción nueva de Sech. Fue un momento bien agradable, nos invitó a su concierto, allá me encontré a Paolo, no sabía que iba a ir, me lo encontré allá y pasamos un momento chévere", comentó Bethancourt desde la ciudad de Oakland.

Los panameños protagonizaron un especial momento, cuando el artista del género urbano Sech realizó el lanzamiento de honor en el partido de los Atléticos de Oakland ante los Guardianes de Cleveland. Bethancourt recibió el lanzamiento como receptor.