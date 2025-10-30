MLB MLB -  30 de octubre de 2025 - 07:27

Dodgers vs Blue Jays: Fecha, hora y dónde ver sexto juego de la Serie Mundial

Los Dodgers y los Blue Jays siguen peleando en la Serie Mundial 2025 y este viernes llegan al sexto juego.

Dodgers vs Blue Jays: Fecha

Dodgers vs Blue Jays: Fecha, hora y dónde ver sexto juego de la Serie Mundial

Vaughn Ridley / GETTY IMAGES

Con un bombardeo instantáneo de cuadrangulares y una labor histórica de su abridor novato, los Azulejos (Blue Jays) recuperaron el control de esta Serie Mundial y regresarán al Rogers Centre con la oportunidad de asegurar su primer campeonato en una generación la noche del viernes.

El intento de los Dodgers por el bicampeonato está al borde del abismo, y la Serie Mundial regresa al mismo edificio donde los Azulejos ganaron su segunda corona seguida en 1993. Eso fue en el Juego 6, cuando Joe Carter dejó en el terreno a los Filis con su inolvidable jonrón de oro.

Kevin Gausman será el encargado de abrir por los Blue Jays que su primera salida en una Serie Mundial en el Juego 2, limitó a los Dodgers a tres carreras y cuatro imparables en 6.2 innings y pudo haber lucido incluso mejor de lo que sugiere su línea. Los jonrones de Will Smith y Max Muncy en el séptimo inning arruinaron una salida por lo demás excelente de Gausman, pero cuando te enfrentas a Yoshinobu Yamamoto, casi no hay margen para el error.

Fecha, hora y dónde ver Dodgers vs Blue Jays en juego 6 de la Serie Mundial

Fecha: Viernes, 31 de octubre de 2025

Hora: 7:00 pm

Lugar: Rogers Centre

Dónde ver: Sintoniza RPC desde las 6:55 pm

FUENTE: MLB

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: HR decisivo de Freddie Freeman le da triunfo a Dodgers en 18 entradas

Los Dodgers ganan a los Azulejos y empatan la Serie Mundial 2025

Los Azulejos de Toronto arrollan a los Dodgers en el Juego 1 de la Serie Mundial

Recomendadas

Últimas noticias