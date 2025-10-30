Dodgers vs Blue Jays: Fecha, hora y dónde ver sexto juego de la Serie Mundial

Con un bombardeo instantáneo de cuadrangulares y una labor histórica de su abridor novato, los Azulejos (Blue Jays) recuperaron el control de esta Serie Mundial y regresarán al Rogers Centre con la oportunidad de asegurar su primer campeonato en una generación la noche del viernes.
Kevin Gausman será el encargado de abrir por los Blue Jays que su primera salida en una Serie Mundial en el Juego 2, limitó a los Dodgers a tres carreras y cuatro imparables en 6.2 innings y pudo haber lucido incluso mejor de lo que sugiere su línea. Los jonrones de Will Smith y Max Muncy en el séptimo inning arruinaron una salida por lo demás excelente de Gausman, pero cuando te enfrentas a Yoshinobu Yamamoto, casi no hay margen para el error.
Fecha, hora y dónde ver Dodgers vs Blue Jays en juego 6 de la Serie Mundial
Fecha: Viernes, 31 de octubre de 2025
Hora: 7:00 pm
Lugar: Rogers Centre
Dónde ver: Sintoniza RPC desde las 6:55 pm
FUENTE: MLB