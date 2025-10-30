Dodgers vs Blue Jays: Fecha, hora y dónde ver sexto juego de la Serie Mundial Vaughn Ridley / GETTY IMAGES

Con un bombardeo instantáneo de cuadrangulares y una labor histórica de su abridor novato, los Azulejos (Blue Jays) recuperaron el control de esta Serie Mundial y regresarán al Rogers Centre con la oportunidad de asegurar su primer campeonato en una generación la noche del viernes.

El intento de los Dodgers por el bicampeonato está al borde del abismo, y la Serie Mundial regresa al mismo edificio donde los Azulejos ganaron su segunda corona seguida en 1993. Eso fue en el Juego 6, cuando Joe Carter dejó en el terreno a los Filis con su inolvidable jonrón de oro.

