FÚTBOL Fútbol Internacional -  30 de octubre de 2025 - 09:13

¿Qué lesión tiene Dèsiré Doué y cuánto partidos se pierde con el PSG?

El PSG anunció la baja por lesión de Désiré Doué luego del partido ante el Lorient en la jornada 10 de Ligue 1.

¿Qué lesión tiene Dèsiré Doué y cuánto partidos se pierde con el PSG?

¿Qué lesión tiene Dèsiré Doué y cuánto partidos se pierde con el PSG?

JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

El atacante francés del París Saint-Germain (PSG) Désiré Doué, lesionado en partido de Ligue 1 el miércoles, estará "indisponible varias semanas", anunció el club parisino.

El jugador de 20 años tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 60 del empate 1-1 Lorient y sufre "una lesión muscular en el muslo derecho", precisó el PSG en su comunicado.

¿Cuántos partidos se perderá Désiré Doué?

El atacante se perderá por tanto el duelo de Liga de Campeones contra el Bayern Múnich del próximo martes. El PSG anunció que dará novedades sobre el estado de Doué "tras los partidos internacionales de noviembre".

Esta lesión supone un nuevo contratiempo para Doué, que acababa de reincorporarse tras seis semanas de baja por una lesión en la pantorrilla derecha.

Jugó contra Estrasburgo (3-3), en la goleada al Bayer Leverkusen (2-7), en la victoria contra Brest (3-0) y el miércoles en Lorient, un breve periodo en el que logró anotar tres goles y repartió dos asistencias.

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Mundial Sub-17: Boma será la mascota oficial

Arabia Saudita rechaza supuesta propuesta de Lionel Messi para jugar antes del Mundial 2026

El Real Madrid y el promotor de la Superliga demandarán a la UEFA

Recomendadas

Últimas noticias