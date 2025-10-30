¿Qué lesión tiene Dèsiré Doué y cuánto partidos se pierde con el PSG?

El atacante francés del París Saint-Germain (PSG) Désiré Doué , lesionado en partido de Ligue 1 el miércoles, estará "indisponible varias semanas", anunció el club parisino.

El jugador de 20 años tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 60 del empate 1-1 Lorient y sufre "una lesión muscular en el muslo derecho", precisó el PSG en su comunicado.

¿Cuántos partidos se perderá Désiré Doué?

El atacante se perderá por tanto el duelo de Liga de Campeones contra el Bayern Múnich del próximo martes. El PSG anunció que dará novedades sobre el estado de Doué "tras los partidos internacionales de noviembre".

Esta lesión supone un nuevo contratiempo para Doué, que acababa de reincorporarse tras seis semanas de baja por una lesión en la pantorrilla derecha.

Jugó contra Estrasburgo (3-3), en la goleada al Bayer Leverkusen (2-7), en la victoria contra Brest (3-0) y el miércoles en Lorient, un breve periodo en el que logró anotar tres goles y repartió dos asistencias.