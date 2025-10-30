MAREA ROJA Marea Roja -  30 de octubre de 2025 - 08:21

LAMENTABLE. Abraham Altamirano se perderá el Mundial Sub-17 con Panamá

La FPF confirmó la baja por lesión del juvenil Abraham Altamirano para el Mundial Sub-17 donde estará Panamá.

La Federación Panameña de Fútbol informa la baja por lesión del jugador Abraham Altamirano, de la Selección Masculina Sub-17 de Panamá, quien no estará disponible para jugar la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

El cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol, liderado por el doctor Gerinaldo Martínez, informó que el jugador no está apto para jugar el Mundial Sub-17 debido a que presenta una “afección musculo tendinosa (recto femoral derecho) lo que requiere reposo deportivo y rehabilitación por varias semanas hasta su completa recuperación”.

Altamirano no viajó con el resto de la delegación, que se encuentra desde la semana pasada en su campamento en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, disputando los últimos partidos de preparación antes de viajar a Catar, dado que se esperó hasta el último momento por una evolución positiva del jugador.

¿Quién reemplazará a Abraham Altamirano?

En su lugar, el entrenador Leonardo Pipino convocó al atacante Ángel James, del club Sporting San Miguelito, de la Liga Panameña de Fútbol.

James estará viajando hoy, jueves 30 de octubre, rumbo a Doha, Catar, para unirse al equipo y disputar la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

FUENTE: FPF

