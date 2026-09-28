MLB: Arráez es baja por lesión y Edmundo Sosa tendría valiosa oportunidad en Wild Card Foto: IA

Luis Arráez, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo la semana pasada, no estará en el roster de los Phillies para la Serie de Comodines de la Liga Nacional ante Atlanta en la MLB, anunció el mánager interino de los Filis, Don Mattingly, el lunes. El infielder Otto Kemp tomará el lugar de Arráez cuando los Filis se enfrenten a los Bravos el martes en el Truist Park.

Luis Arraez will not be on the Phillies Wild Card roster after suffering a sprained left ankle last week, per @ArcainiLuke pic.twitter.com/bpwFamKp4a — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) September 28, 2026 Arráez se torció el tobillo en la sexta entrada de la derrota de Filadelfia por 5-1 el jueves por la noche ante los Cerveceros, cuando intentó evitar ser puesto out tras un lanzamiento desviado a la primera base. Arráez se retorció de dolor en el suelo antes de finalmente levantarse y salir del terreno con la ayuda de un fisioterapeuta de los Filis. No ha aparecido en un juego desde entonces y el panameño Edmundo Sosa podría recibir la oportunidad para ser titular.

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