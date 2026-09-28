MLB MLB -  28 de septiembre de 2026 - 18:45

MLB: Arráez es baja por lesión y Edmundo Sosa tendría valiosa oportunidad en Wild Card

El segunda base Luis Arráez quedará fuera del roster de los Phillies vs. Bravos en el Wild Card de la Liga Nacional en la MLB.

MLB: Arráez es baja por lesión y Edmundo Sosa tendría valiosa oportunidad en Wild Card

MLB: Arráez es baja por lesión y Edmundo Sosa tendría valiosa oportunidad en Wild Card

Foto: IA

Luis Arráez, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo la semana pasada, no estará en el roster de los Phillies para la Serie de Comodines de la Liga Nacional ante Atlanta en la MLB, anunció el mánager interino de los Filis, Don Mattingly, el lunes. El infielder Otto Kemp tomará el lugar de Arráez cuando los Filis se enfrenten a los Bravos el martes en el Truist Park.

Arráez se torció el tobillo en la sexta entrada de la derrota de Filadelfia por 5-1 el jueves por la noche ante los Cerveceros, cuando intentó evitar ser puesto out tras un lanzamiento desviado a la primera base. Arráez se retorció de dolor en el suelo antes de finalmente levantarse y salir del terreno con la ayuda de un fisioterapeuta de los Filis. No ha aparecido en un juego desde entonces y el panameño Edmundo Sosa podría recibir la oportunidad para ser titular.

El promedio de Luis Arráez - MLB

Entre los Gigantes y los Filis en la temporada regular, Arráez bateó .310 en 151 partidos, quedando a un punto del liderato en promedio en la liga nacional, ya que su compatriota Gabriel Moreno lo aventajó con .311. Para Arráez, hubiese sido su cuarto título de bateo en los últimos cinco años.

FUENTE: MLB

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