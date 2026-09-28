MLB: Arráez es baja por lesión y Edmundo Sosa tendría valiosa oportunidad en Wild Card

Luis Arráez, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo la semana pasada, no estará en el roster de los Phillies para la Serie de Comodines de la Liga Nacional ante Atlanta en la MLB, anunció el mánager interino de los Filis, Don Mattingly, el lunes. El infielder Otto Kemp tomará el lugar de Arráez cuando los Filis se enfrenten a los Bravos el martes en el Truist Park.
El promedio de Luis Arráez - MLB
Entre los Gigantes y los Filis en la temporada regular, Arráez bateó .310 en 151 partidos, quedando a un punto del liderato en promedio en la liga nacional, ya que su compatriota Gabriel Moreno lo aventajó con .311. Para Arráez, hubiese sido su cuarto título de bateo en los últimos cinco años.
FUENTE: MLB