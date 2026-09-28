MLB: ¿Llegará Aaron Judge al Comodín? Últimas novedades sobre su lesión

Luego de que primero pareciera que se perdería la Serie de Comodín de la Liga Americana de esta semana contra los Medias Rojas en la MLB , la superestrella de los Yankees de Nueva York , Aaron Judge , ahora tiene como objetivo jugar, suponiendo que todo marche bien con su recuperación de una distensión en la pantorrilla.

El dirigente del club del Bronx, Aaron Boone, dijo el lunes que "Escucharemos lo que nos indiquen los médicos y los trainers, y veremos dónde estamos".

Boone reveló en un principio que Judge estaba lidiando con una distensión "moderada" y que el club tenía previsto que el cañonero no jugara esta semana, aunque no descartó la posibilidad. Judge expresó cierto disgusto con que Boone transmitiera esa información, expresando: "No sé por qué usó esas palabras".

“Siempre apoyo a Boonie”, declaró Judge. “Sé que toma las decisiones correctas. Obviamente, como jugador no quieres escuchar eso, pero eso está fuera de mi control. Tengo que volver y estar listo para jugar, y estoy enfocado en eso ahora mismo”.

Los Yankees quieren el regreso de Aaron Judge - MLB

Desde entonces, ha comenzado el proceso para que Judge intente jugar esta semana. Luego de recibir una inyección de plasma pobre en plaquetas (PPP) en la pantorrilla derecha el lunes pasado, estaba programado para realizar actividades limitadas a lo largo de la semana.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para acelerar este proceso”, explicó Judge. “Si esto hubiera pasado en mayo, posiblemente la fecha sería un poco diferente”.

Aunque la verdadera gravedad de la lesión no se sabe con exactitud, Judge dijo que la distensión es en el músculo sóleo de la pantorrilla derecha, el cual señaló que "es un poco más crucial para correr y batear". Judge declaró que su plan es jugar en el bosque derecho si regresa, no solamente fungir como bateador designado.

Judge ha tenido una temporada de altibajos, perdiéndose 84 partidos por una lesión en la costilla antes de volver a la acción a principios de septiembre. Duró apenas siete compromisos antes de que surgiera la distensión en la pantorrilla. Cuando estuvo en el terreno, el guardabosque de 34 años consiguió una línea ofensiva de .241/.360/.511 con 18 jonrones.

FUENTE: MLB