MLB: Chicago White Sox pegan primero a Astros de Houston en el Wild Card

Los Chicago White Sox dieron un paso importante hacia la Serie Divisional de la Liga Americana al derrotar por 6 carreras a 3 a los Houston Astros en el Juego 1 de la Serie de Wild Card de la MLB , disputado en el Daikin Park de Houston .

La novena de Chicago tomó el control del encuentro desde las primeras entradas y llegó a tener una ventaja de 5-0 gracias a una ofensiva oportuna y a un sólido trabajo de su cuerpo de lanzadores. El joven campocorto Colson Montgomery fue una de las grandes figuras de la noche al conectar un cuadrangular solitario, mientras que Sam Antonacci impulsó dos carreras clave para la causa de los visitantes.

Los White Sox aprovecharon las oportunidades ofensivas y batearon con corredores en posición de anotar, mientras que Houston dejó pasar varias ocasiones importantes. Los Astros terminaron el partido sin poder capitalizar en momentos decisivos, pese a un jonrón de dos carreras del emergente Nelson Velázquez, que intentó acercar a los locales en el marcador.

El bullpen de Chicago respondió a la altura del desafío. El abridor Hagen Smith trabajó tres entradas en blanco y posteriormente los relevistas mantuvieron bajo control a la ofensiva texana, destacando Jordan Hicks con una sólida actuación desde el montículo. Grant Taylor lanzó 2.1 para preservar la victoria.

Juego 2 del Wild Card de la Liga Americana - MLB

Para los Astros, la derrota significa quedar al borde de la eliminación en la serie al mejor de tres juegos. Houston buscará reaccionar en el segundo compromiso con su as de la rotación, Hunter Brown, mientras que los White Sox intentarán sellar su clasificación y continuar con una sorprendente campaña que los devolvió a la postemporada después de cinco años de ausencia.