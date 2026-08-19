MLB: Christian Bethancourt no sigue en los Yankees y ahora jugará en la Liga Nacional

Los Piratas de Pittsburgh de la MLB adquirieron el miércoles al receptor panameño Christian Bethancourt de los Yankees de Nueva York, a cambio de dinero en efectivo. Se espera que Bethancourt, quien fue asignado a Triple-A Indianápolis tras ser adquirido, se una a la escuadra de reservas de Grandes Ligas de Pittsburgh en Los Ángeles este fin de semana.
Números de Christian Bethancourt
Bethancourt, de 34 años (cumplirá 35 el 2 de septiembre), ha bateado para un promedio combinado de .270 con 14 jonrones, 45 impulsadas, y OPS de .811 en 67 partidos de liga menor divididos entre Iowa (Triple-A de los Cachorros, 59 juegos) y Scranton/Wilkes-Barre (Triple-A de los Yankees, ocho encuentros) esta temporada.
También participó estuvo en la postemporada con los Rays en el 2022 (dos encuentros) y el 2023 (un partido).
El oriundo de la Ciudad de Panamá ha bateado de manera combinada para .229 con 35 cuadrangulares, 135 empujadas y 149 anotadas a lo largo de 428 compromisos en su carrera de MLB, divididos entre Atlanta (2013-2015), San Diego (2016-2017), Oakland (2022), Tampa Bay (2022-2023), Miami (2024) y los Cachorros (2024).
FUENTE: MLB