MLB: Christian Bethancourt no sigue en los Yankees y ahora jugará en la Liga Nacional

Los Piratas de Pittsburgh de la MLB adquirieron el miércoles al receptor panameño Christian Bethancourt de los Yankees de Nueva York, a cambio de dinero en efectivo. Se espera que Bethancourt, quien fue asignado a Triple-A Indianápolis tras ser adquirido, se una a la escuadra de reservas de Grandes Ligas de Pittsburgh en Los Ángeles este fin de semana.

Bethancourt no estaba en el roster de 40 jugadores de los Yankees, razón por la cual pudo ser traspasado después de la Fecha Límite de Cambios del 3 de agosto.

Números de Christian Bethancourt

Bethancourt, de 34 años (cumplirá 35 el 2 de septiembre), ha bateado para un promedio combinado de .270 con 14 jonrones, 45 impulsadas, y OPS de .811 en 67 partidos de liga menor divididos entre Iowa (Triple-A de los Cachorros, 59 juegos) y Scranton/Wilkes-Barre (Triple-A de los Yankees, ocho encuentros) esta temporada.

También participó estuvo en la postemporada con los Rays en el 2022 (dos encuentros) y el 2023 (un partido).

El oriundo de la Ciudad de Panamá ha bateado de manera combinada para .229 con 35 cuadrangulares, 135 empujadas y 149 anotadas a lo largo de 428 compromisos en su carrera de MLB, divididos entre Atlanta (2013-2015), San Diego (2016-2017), Oakland (2022), Tampa Bay (2022-2023), Miami (2024) y los Cachorros (2024).

FUENTE: MLB