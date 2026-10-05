MLB: ¿Quiénes son los lanzadores abridores en el juego 2 entre Yankees y Rays?

La euforia de los Rays y su blanqueada de un solo hit entre Drew Rasmussen y Bryan Baker frente a los Yankees el sábado en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana de la MLB en el Tropicana Field hizo que mucha gente se olvidara de lo siguiente: Nueva York volvió a lanzar de manera brillante, con el abridor Gerrit Cole y los relevistas Ryan Weathers, Paul Blackburn y Brent Headrick limitando a Tampa Bay a cinco hits y una sola carrera, producto de un jonrón solitario del mexicano Jonathan Aranda.

Lanzadores abridores en el juego 2 entre Yankees y Rays - MLB

Para Freddy Peralta, la realidad es que el 2026 fue básicamente dos temporadas distintas. Cambiado de los Cerveceros a los Mets en el invierno del 2025-26, el oriundo de Moca tuvo promedio de carreras limpias de 4.99 y FIP de .446 con el equipo de Queens en 22 presentaciones. Tras ser canjeado a los Rays en la Fecha Límite de Cambios como agente libre inminente, Peralta mejoró a 3.25 y 3.93, respectivamente, en los departamentos antes mencionados.

El probable ganador del Premio Cy Young de la Americana, Schlittler cree que se alimenta de los ambientes hostiles, como lo demuestra su estelar récord en la ruta -- encabezó a todos los ligamayoristas en efectividad como visitante (1.16), ponches (129), promedio de sus rivales (.153), porcentaje de embasarse de sus oponentes (.206), OPS de sus rivales (.456) y WHIP (0.74).

FUENTE: MLB