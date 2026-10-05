Para los Guardianes de Cleveland del panameño Daniel Espino , es prácticamente un juego de vida o muerte. Para los Chicago White Sox , es una oportunidad de quedar a un paso de conseguir un boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en la MLB .

Hay mucho en juego en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana entre Cleveland y Chicago, programado para el lunes en el Progressive Field, después de que los Medias Blancas blanquearan 3-0 a los Guardianes en el Juego 1 de la serie al mejor de cinco el sábado.

Nadie espera con más ansias el próximo día que los Guardianes, cuya ofensiva no apareció en el Juego 1. Cleveland apenas consiguió tres hits y cinco boletos, y no pudo aprovechar dos oportunidades con las bases llenas, aunque ambas fueron con dos outs, entre el tercer y cuarto innings.

Los Guardianes le darán la pelota al corpulento derecho Gavin Williams, quien esta temporada fue prácticamente el 1A junto al abridor del Juego 1, Parker Messick. Los Medias Blancas responderán con Anthony Kay como abridor y luego recurrirán a Sean Burke, su principal abridor en 2026, para cubrir varios innings como relevista.

CHICAGO WHITE SOX VS GUARDIANES DE CLEVELAND: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 SDLA MLB

Fecha : Lunes, 5 de octubre de 2026

: Lunes, 5 de octubre de 2026 Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Progressive Field

: Progressive Field Dónde ver: En vivo por la señal de RPC

FUENTE: MLB