Los Bravos de Atlanta empatan la Serie Divisional tras ganar el juego 2 a los Dodgers

Los Bravos de Atlanta vencieron 3-2 a los Dodgers en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional de la MLB y empatan 1-1, para descansar este lunes y volver a las acciones el martes.

Atlanta comenzó con ventaja desde el primer episodio cuando Mauricio Dubbón con un infield hit empujó a Ronald Acuña en el lanzamiento de Blake Snell. El juego se empató en la baja de la cuarta entrada con un cuadrangular en solitario de Freddie Freeman a Holmes.

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Los Bravos empatan la serie a los campeones

Michael Harris II apareció en la alta del quinto con un triple y con un lanzamiento descontrolado de Kris Bubic pudo anotar la segunda rayita y devolver la ventaja a los Bravos.

En la baja del séptimo episodio, Matt Olson anotó la tercera carrera para darle confianza a su equipo.

Max Muncy en el noveno conectó un cuadrangular en solitario para seguir luchando con los Dodgers, pero no pudieron y Atlanta empató la serie.

Dodgers y Bravos se enfrentarán en el martes en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.