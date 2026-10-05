Selección de Panamá: "Primer partido, primer gol, buena presentación", Thomas Christiansen sobre "Yayita"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa luego del cierre de los amistosos fecha FIFA en la gira asiática.

Christiansen tocó varios temas luego del 1-1 ante Ecuador, que terminó en una tanda de penales, entre ellos el estreno del delantero de 19 años de edad Josué Vergara.

"Yayita" se estrenó en cancha con la selección absoluta marcando su primer gol, con destellos de gran calidad en cancha.

Estreno con la selección de Panamá

"Fue su primer gol, fue su primer partido, buen debut, buena presentación y bueno, ya para acabar con Vergara le cambiamos en el primer tiempo al principio porque había recibido un golpe en la cadera, pero contento con él y con los demás jugadores", mencionó Thomas en Conferencia de Prensa.

Josué Vergara trasladó su gran actualidad con el KAA Gent de Bélgica a la selección, con apenas 19 años marcando diferencia en el frente de ataque.