Thomas Christiansen: ¿Qué dijo sobre los jugadores jóvenes?

El técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen , terminó satisfecho con las conclusiones que dejó la gira asiática, especialmente por el rendimiento de los jugadores jóvenes que recibieron la oportunidad de mostrarse dentro del proceso de renovación generacional.

Panamá cerró su participación en la Copa Kirin con un empate 1-1 ante Ecuador y una victoria 7-6 en la tanda de penales, result ado que le permitió quedarse con el tercer lugar del torneo . Además, la gira dejó tres empates consecutivos por 1-1 ante India, Nueva Zelanda y Ecuador.

Para Christiansen, uno de los principales objetivos del viaje era observar de cerca a los nuevos futbolistas y conocer su respuesta dentro y fuera de la cancha.

“El propósito de esta gira era ver jugadores jóvenes, porque estamos en un proceso generacional. Tantos días con estos jugadores nos ha servido de mucho para conocerlos mental y físicamente, y han respondido a las expectativas, ya que hemos ido de menos a más”.

El entrenador considera que los nuevos integrantes todavía necesitan tiempo para adaptarse a las exigencias de la Selección Mayor, pero destacó la evolución que mostraron durante los partidos y entrenamientos.

“Necesitan tiempo de adaptación. Hay una mejoría importante, pero han dado un gran paso y, de cara a noviembre por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, hace crecer la competencia en el grupo”.

Jóvenes que levantan la mano

La gira asiática permitió que varios futbolistas jóvenes sumaran minutos y dejaran buenas sensaciones ante el cuerpo técnico. Entre ellos aparecen nombres como Giovany Herbert, Daivis Murillo, Mijahir Jiménez y Josué Vergara, quien tuvo un debut soñado ante Ecuador al marcar el gol de Panamá en el empate 1-1.

Vergara, de apenas 19 años, se convirtió además en el tercer jugador menor de 23 años que marcó para Panamá durante esta gira, después de Omar Valencia ante India y Giovany Herbert frente a Nueva Zelanda.