La Selección de Panamá le gana el tercer lugar de la Copa Kirin a Ecuador

En un partido celebrado en el Estadio Nacional de Tokio, la Selección de Panamá empató 1-1 ante Ecuador en el duelo por el tercer puesto de la Copa Kirin 2026. Tras la igualdad en el tiempo reglamentario, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen se impuso 7-6 en la tanda de penales, donde el guardameta Eddie Roberts fue protagonista al detener dos lanzamientos.

El partido también dejó como nota positiva el estreno de Josué “Yayita” Vergara con la Selección Nacional. El delantero de 19 años disputó sus primeros minutos con la camiseta de Panamá y tuvo un debut soñado al marcar su primer gol con el combinado nacional.

¡ENORME ROBERTS! El portero panameño consigue atajar el penal y darle a Panamá el triunfo. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/uCen7X4oL1

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Vergara tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 48' debido a molestias en la cadera, una situación que genera preocupación tanto en la Selección de Panamá como en su club, el KAA Gent de Bélgica.

Los goles de la Selección de Panamá y Ecuador en la Copa Kirin 2026

La jugada del gol canalero nació tras un remate de Vergara que se estrelló en el poste del arco defendido por el guardameta ecuatoriano Gonzalo Valle luego del centro de José Luis Rodríguez y en el rebote, "Yayita" definió en la segunda ocasión que tuvo para marcar su primer gol con la Selección Mayor de Panamá al 38'.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL



Llegó el primero de Josué Vergara con la selección de Panamá. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/0apb9ZLxHI — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 5, 2026

El empate de los ecuatorianos llegó al 58' por intermedio de Juan Riquelme Angulo del Sunderland A. F. C. de Inglaterra, empujando el balón al fondo de las redes con Roberts totalmente superado.

Con este resultado, los canaleros terminaron invictos la gira asiática, empatando 1-1 contra India, 1-1 frente a Nueva Zelanda y 1-1 contra Ecuador.