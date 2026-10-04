Los Cerveceros aumentan la ventaja con hit de oro de Chourio ante los Padres

Los Cerveceros de Milwaukee logran ganar su segundo juego consecutivo 4-3 ante los Padres de San Diego en la Serie Divisional con un sencillo del venezolono Jackson Chourio que remolcó dos carreras con dos outs en la parte baja del noveno episodio.

Los Padres tenían la ventaja en el noveno de 3-2 y buscaron a Miller para el salvamento de 6 outs, el derecho salió sin problemas del octavo, sin embargo en el noveno perdió la brújula.

Chourio con bases llenas conectó una recta de 101.3 mph por todo el jardín central y dejaron tendido en el terreno a los de San Diego.

Los Cerveceros a un juego de la barrida

Con este resultado, los dirigidos por Pat Murphy viajan a California con la serie a su favor 2-0 y se colocan a solo un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato. El Juego 3 se disputará este martes, 6 de octubre, en el hostil ambiente del Petco Park en San Diego.