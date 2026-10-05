MLB: Partidos para hoy lunes 5 de octubre en Serie Divisional

Este lunes 5 de octubre continúan las acciones de la Serie Divisional de Las Grandes Ligas ( MLB ), con dos emocionantes duelos en grandes escenarios.

El Tropicana Field y el Progressive Field serán los estadios para la tarde y noche de hoy en la "Gran Carpa".

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Partidos para hoy lunes 5 de octubre en Serie Divisional de la MLB

Guardianes de Cleveland vs Medias Blancas de Chicago en el Progressive Field a las 4:00 P.M. Partido en vivo por RPC.

Tampa Bay Rays vs Yankees de New York en el Tropicana Field a las 7:00 P.M.

Las series las lideran Medias Blancas y Rays, que ganaron respectivamente su primer partido, los de Chicago con un destacado Munetaka Murakami y los de Tampa con un impecable Drew Rasmussen blanqueando a los del "Bronx".