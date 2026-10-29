MLB: Tras el título de los Cerveceros, ¿Qué equipos faltan por ganar la Serie Mundial?

La histórica coronación de los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Mundial 2026 redujo a cuatro el número de franquicias de las Grandes Ligas que todavía no han conquistado el Trofeo del Comisionado. Los Rays de Tampa Bay, Padres de San Diego, Marineros de Seattle y Rockies de Colorado continúan buscando su primer campeonato.

Los Cerveceros de Milwaukee escribieron una página dorada en su historia el miércoles 28 de octubre de 2026, cuando derrotaron 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto encuentro de la Serie Mundial, disputado en el Tropicana Field.

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Con este resultado, la novena dirigida por Pat Murphy conquistó su primer campeonato de las Grandes Ligas, después de imponerse 4-1 en la serie frente al conjunto de Tampa Bay.

Milwaukee había disputado anteriormente una Serie Mundial en 1982, cuando cayó en siete encuentros frente a los Cardenales de San Luis. Ahora, después de 44 años de espera para regresar al Clásico de Otoño, consiguió levantar el ansiado trofeo.

La consagración de los Cerveceros también modificó una estadística histórica de MLB: de las 30 franquicias que conforman las Grandes Ligas, 26 ya han conquistado al menos una Serie Mundial, mientras que solamente cuatro siguen sin conocer la gloria.

1. Padres de San Diego: Dos oportunidades sin conseguir el título

Los Padres de San Diego son actualmente la franquicia más antigua de MLB que nunca ha ganado una Serie Mundial, luego de incorporarse a las Grandes Ligas en 1969.

El conjunto californiano ha disputado dos Clásicos de Otoño, pero perdió ambas oportunidades.

Su primera participación llegó en 1984, cuando enfrentó a los Tigres de Detroit, que terminaron imponiéndose en cinco encuentros.

Posteriormente, en 1998, San Diego regresó a la Serie Mundial con un equipo encabezado por Tony Gwynn, pero fue barrido 4-0 por los Yankees de Nueva York.

Desde entonces, los Padres han construido plantillas competitivas y participado en distintas postemporadas, aunque todavía no han conseguido regresar a una Serie Mundial.

2. Marineros de Seattle: Los únicos que nunca han jugado una Serie Mundial

Los Marineros de Seattle tienen una marca particular dentro de las Grandes Ligas: son la única franquicia que jamás ha conseguido disputar una Serie Mundial.

El equipo, fundado en 1977, ha contado con figuras históricas como Ken Griffey Jr., Ichiro Suzuki, Randy Johnson y Alex Rodríguez, pero nunca ha podido conquistar el campeonato de la Liga Americana.

Uno de sus momentos más recordados ocurrió en 2001, cuando Seattle igualó el récord de MLB con 116 victorias durante la temporada regular.

A pesar de esa extraordinaria campaña, los Marineros fueron eliminados por los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En 2025 estuvieron cerca de romper su sequía, pero perdieron el séptimo encuentro de la Serie de Campeonato frente a los Azulejos de Toronto.

Seattle continúa siendo el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha participado en el Clásico de Otoño.

3. Rockies de Colorado: Una Serie Mundial y una barrida

Los Rockies de Colorado, franquicia que debutó en las Grandes Ligas en 1993, solamente han disputado una Serie Mundial en su historia.

Su única aparición ocurrió en 2007, durante una sorprendente postemporada en la que consiguieron el campeonato de la Liga Nacional.

Sin embargo, el conjunto de Colorado no pudo mantener su gran rendimiento frente a los Medias Rojas de Boston, que terminaron conquistando el título mediante una barrida de 4-0.

Desde entonces, los Rockies no han vuelto a disputar una Serie Mundial y tampoco han conseguido ganar un título de la División Oeste de la Liga Nacional.

4. Rays de Tampa Bay: Tres Series Mundiales perdidas

Los Rays de Tampa Bay son los más recientes en sumarse a la lista de equipos que han perdido una Serie Mundial sin haber conquistado anteriormente el campeonato.

La franquicia, que comenzó a competir en 1998, ha disputado tres Clásicos de Otoño.

Su primera aparición llegó en 2008, cuando perdió 4-1 frente a los Filis de Filadelfia.

Doce años después, en 2020, Tampa Bay regresó a la Serie Mundial, pero nuevamente quedó a las puertas del título al caer 4-2 contra los Dodgers de Los Ángeles.

Finalmente, en 2026, los Rays alcanzaron su tercera Serie Mundial después de superar a los Guardianes de Cleveland en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Sin embargo, el conjunto de Tampa Bay volvió a quedarse sin campeonato al perder 4-1 ante los Cerveceros de Milwaukee.

De esta manera, los Rays acumulan tres participaciones en Series Mundiales sin haber conseguido levantar el Trofeo del Comisionado.