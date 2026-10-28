Cerveceros de Milwaukee, campeones por primera vez: De la Serie Mundial perdida en 1982 al título de 2026

Los Cerveceros de Milwaukee conquistaron su primera Serie Mundial luego de vencer a los Rays de Tampa Bay en el juego 5 con un marcador de 4-1.

El equipo dirigido por Pat Murphy llegó al quinto compromiso con ventaja de 3-1 en la serie y la oportunidad de asegurar el primer campeonato de la franquicia, que durante décadas había perseguido el máximo trofeo del béisbol estadounidense.

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Cerveceros tomaron la ventaja desde temprano

En el segundo episodio del encuentro, disputado en el Tropicana Field, Milwaukee abrió el marcador en la segunda entrada gracias a un doblete de Brice Turang, quien posteriormente anotó impulsado por un sencillo de Cooper Pratt al jardín central.

En la quinta entrada David Hamilton pegó sencillo remolcador para la anotación de Cooper Pratt.

En la sexta llegaron dos más, gracias a un doblete de William Contreras para remolcar a Christian Yelich y luego Contreras anotó con elevado de sacrificio de Pratt.

En la novena entrada Chandler Simpson bateó un doblete remolcador para traer a Hicks.

El conjunto de Milwaukee contó con Jacob Misiorowski como abridor que lanzó 5.2 de 2 hits, cero carreras, 2 ponches y 1 base por bolas.

Un camino dominante hacia la gloria

Milwaukee había comenzado la Serie Mundial con tres victorias consecutivas, demostrando su fortaleza ofensiva y la profundidad de su cuerpo de lanzadores.

Los Cerveceros ganaron el primer encuentro 3-2, posteriormente se impusieron 5-4 en el segundo compromiso y dominaron el tercero con una contundente victoria de 10-1.

Sin embargo, Tampa Bay evitó la barrida en el cuarto juego, cuando consiguió una dramática victoria 4-3 en 12 entradas gracias a un imparable decisivo de Ben Williamson.