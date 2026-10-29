El Cartaginés de Manuel Morán jugará la final de la Copa Centroamericana de CONCACAF

El Club Sport Cartaginés de Manuel Morán hizo historia al conseguir su clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, luego de empatar 2-2 ante Olimpia de Honduras en el partido de vuelta de las semifinales y quedarse con la eliminatoria por marcador global de 3-2.

El conjunto costarricense consiguió un resultado histórico este miércoles 28 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde resistió la presión del equipo hondureño y aseguró su presencia en la disputa por el título regional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los brumosos llegaban al encuentro con ventaja de 1-0, obtenida en el partido de ida, y lograron mantener la diferencia en una emocionante eliminatoria que se definió con un gol en tiempo de reposición.

Cartaginés consiguió un empate dramático ante Olimpia

El compromiso comenzó favorable para Olimpia, que abrió el marcador a los 12 minutos gracias a un autogol del defensor mexicano Luis Olivas, igualando momentáneamente el resultado global.

Sin embargo, Cartaginés reaccionó al minuto 36 por intermedio de Alonso Hernández, quien aprovechó un centro de Diego González para definir en el segundo poste y devolverle la tranquilidad al conjunto visitante.

En la segunda mitad, los hondureños volvieron a tomar ventaja cuando Jorge Benguché apareció al minuto 52 con un remate de cabeza dentro del área, luego de aprovechar un error defensivo.

Olimpia continuó presionando en busca del tanto que le permitiera avanzar, pero los costarricenses resistieron sus llegadas y encontraron la oportunidad para sentenciar la eliminatoria.

Cuando transcurría el minuto 90+4, Geancarlo Castro aprovechó un contragolpe y sacó un potente remate de derecha desde larga distancia para establecer el 2-2 definitivo y asegurar la clasificación de Cartaginés con un global de 3-2.

Una clasificación histórica para el fútbol costarricense

Con este resultado, Cartaginés disputará por primera vez la final de la Copa Centroamericana, competición creada en 2023.

Además, se convirtió en el segundo equipo de Costa Rica en alcanzar esta instancia, después de Liga Deportiva Alajuelense.

El delantero Alonso Hernández también consiguió una marca importante, al convertirse en el segundo futbolista en anotar en ambos partidos de una semifinal del torneo, después de Anthony Hernández, quien lo logró con Alajuelense en 2025.

¿Contra quién jugará Cartaginés la final de la Copa Centroamericana?

El conjunto costarricense esperará al ganador de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua de Honduras para conocer a su rival en la gran final.

La serie por el campeonato de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 se disputará en diciembre.

Cartaginés buscará coronar una campaña inolvidable con su primer título en esta competición, después de superar en el camino al Deportivo Saprissa en los cuartos de final y posteriormente eliminar al Olimpia en las semifinales.