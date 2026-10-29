MLB MLB -  29 de octubre de 2026 - 07:41

Guante de Oro 2026: El domingo se anuncian los ganadores y José Caballero es finalista

José Caballero se desempeñó principalmente como campocorto con los Yankees de New York (70 partidos).

José Caballero

José Caballero

FOTO / ChatGPT

José Caballero conocerá este domingo si logra conquistar su primer Guante de Oro de la MLB, cuando sean anunciados los ganadores este domingo 1 de noviembre.

El santeño tendrá una dura competencia cuando se mida a los utility Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, y Zach McKinstry, de los Tigres de Detroit.

Versatilidad de José Caballero

"Chema", se desempeñó principalmente como campocorto con los Yankees de New York (70 partidos), pero también vio acción en la tercera (37), segunda (23), jardín izquierdo (11), jardín derecho (9) y jardín central (4).

Tuvo un porcentaje de fildeo de .972, cometió 12 errores en 427 oportunidades y 357.1 episodios jugados. Además, completó 55 double plays y 266 asistencias.

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