MLB MLB -  28 de octubre de 2026 - 22:55

Serie Mundial 2026: William Contreras de los Cerveceros es el MVP

El venezolano William Contreras, estrella de los Cerveceros de Milwaukee, fue elegido este miércoles como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial.

Serie Mundial 2026: William Contreras de los Cerveceros es el MVP
Serie Mundial 2026: William Contreras de los Cerveceros es el MVPFOTO / MLB

El venezolano William Contreras, estrella de los Cerveceros de Milwaukee, fue elegido este miércoles como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial 2026 ganada por su franquicia 4-1 a los Rays de Tampa Bay.

"Ya lo dije, no tengo palabras. Estoy agradecido con mis compañeros, con Pat Murphy, con mis lanzadores. Amo a estos chicos", afirmó Contreras tras recibir el premio.

Los Cerveceros ganaron por 1-4 este miércoles el quinto partido de la Serie Mundial y conquistaron el primer título de su historia.

Contreras fue protagonista con un doble en la sexta entrada que impulsó a Christian Yelich para el 3-0. Poco después, el venezolano anotó la cuarta carrera gracias a un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

"Gracias a mis compañeros, a los lanzadores. Estoy muy orgulloso. ¡Vamos, Cerveceros!", concluyó el venezolano.

FUENTE: EFE

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