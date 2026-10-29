Fórmula 1: Kimi Antonelli está enfermo y se perderá el media day del GP de México

Kimi Antonelli está enfermo y se perderá el media day del GP de México

Kimi Antonelli no participará en las actividades con los medios de comunicación de este jueves en el Gran Premio de México de Fórmula 1 , después de que Mercedes confirmara que el italiano se encuentra recuperándose de una enfermedad vírica.

La FIA lo eximió de sus obligaciones mediáticas como medida de precaución, para que pueda descansar antes del inicio de la actividad en pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mercedes espera el regreso de Antonelli para el viernes

Pese a su ausencia, la escudería alemana mantiene el optimismo sobre su recuperación y espera que el piloto pueda reincorporarse este viernes, cuando se disputarán las primeras dos sesiones de entrenamientos libres.

Por el momento, Mercedes no ha informado de cambios en sus planes deportivos para el fin de semana. Su evolución durante las próximas horas será clave para confirmar su regreso a la actividad.

La situación llega en un momento importante para Antonelli, quien lidera el campeonato de pilotos y tiene la posibilidad de asegurar el título mundial en México. Para lograrlo sin depender de otros resultados, necesita terminar la carrera del domingo entre los nueve primeros.