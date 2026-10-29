¿Quién es Pat Murphy, mánager de los Cerveceros de Milwaukee?

Los Cerveceros de Milwaukee protagonizaron una temporada inolvidable bajo la dirección de Pat Murphy , quien consiguió transformar a su equipo en una de las novenas más dominantes de las Grandes Ligas durante 2026.

Con 67 años, el experimentado estratega llevó a Milwaukee a registrar marca de 103 victorias y 59 derrotas , el mejor balance de toda MLB y un nuevo récord de triunfos para la organización.

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Murphy, ganador del premio Mánager del Año de la Liga Nacional en 2024 y 2025, tiene argumentos sólidos para conquistar el reconocimiento de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) por tercera temporada consecutiva.

Récord histórico de 103 victorias

Uno de los principales argumentos a favor de Murphy es el extraordinario rendimiento de Milwaukee durante la temporada regular.

Los Cerveceros finalizaron con porcentaje de victorias de .636, superando las 97 obtenidas en 2025 y las 93 registradas en 2024.

Además, consiguieron su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional, demostrando una notable regularidad bajo la conducción del experimentado dirigente.

El equipo también destacó por su equilibrio colectivo, anotando 832 carreras y permitiendo solamente 618, para una diferencia positiva de 214 anotaciones.

Liderazgo y disciplina dentro del clubhouse

Murphy se ha caracterizado por implementar una filosofía basada en la responsabilidad, la exigencia y el compromiso de todos los integrantes del equipo.

Durante septiembre protagonizó un episodio con el receptor venezolano William Contreras, a quien retiró de un encuentro por no correr con suficiente intensidad hacia la primera base.

La decisión demostró que el dirigente exige el mismo nivel de compromiso a las principales figuras y a los jugadores jóvenes.

Este estilo de liderazgo ha contribuido a consolidar un grupo competitivo, donde la disciplina y la comunicación son fundamentales.

4. Tres temporadas consecutivas dominando su división

Desde que asumió oficialmente como mánager de Milwaukee en 2024, Murphy ha conseguido mejorar progresivamente los resultados de la franquicia.

2024: 93 victorias y 69 derrotas, campeón de la División Central.

2025: 97 victorias y 65 derrotas, nuevamente campeón divisional.

2026: 103 victorias y 59 derrotas, líder de toda MLB y campeón de la Serie Mundial.

En sus primeras tres temporadas completas al frente de los Cerveceros, Murphy acumula 293 victorias y 193 derrotas, para un porcentaje ganador de .603.

Esta consistencia representa uno de los argumentos más importantes para que vuelva a recibir el reconocimiento individual.

5. Conquistó la primera Serie Mundial de los Cerveceros

El mayor logro de Murphy llegó el miércoles 28 de octubre, cuando Milwaukee derrotó 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego de la Serie Mundial 2026.

Con este triunfo, los Cerveceros conquistaron el primer campeonato de las Grandes Ligas en la historia de la franquicia.

Durante la postemporada, Milwaukee eliminó a los Padres de San Diego en la Serie Divisional, barrió 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y finalmente superó 4-1 a Tampa Bay.

Aunque los resultados de playoffs no forman parte de la votación oficial para el premio Mánager del Año de la BBWAA, el campeonato mundial representa la culminación de un proyecto deportivo que Murphy ha liderado desde 2024.

Pat Murphy podría conseguir un récord histórico en MLB

El dirigente ya figura en un grupo selecto de mánagers que han ganado el premio de la BBWAA en temporadas consecutivas.

En caso de obtener el galardón correspondiente a 2026, Murphy se convertiría en el primer dirigente en la historia en ganar tres premios consecutivos de Mánager del Año de la BBWAA.

El estratega ya recibió en octubre de 2026 el reconocimiento de Mánager del Año de la Liga Nacional otorgado por The Sporting News, por tercera temporada seguida.

Sin embargo, el premio oficial votado por la BBWAA será anunciado el próximo 10 de noviembre.