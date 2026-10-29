Premundial de Béisbol U18: Panamá cae 6-0 ante Estados Unidos en la Súper Ronda

La Selección de Béisbol U18 de Panamá sufrió una dura derrota por marcador de 6-0 ante Estados Unidos en el cierre de la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 2026, que se disputa en República Dominicana.
El conjunto norteamericano impuso su superioridad y logró fabricar siete carreras, mientras que la ofensiva nacional no encontró la fórmula para responder en la pizarra.
Sebastián Castillo abrió el marcador en la primera entrada tras conectar un HR. En el siguiente episodio, Cooper Collins aprovechó que se le escapó la pelota al receptor para anotar desde tercera.
En la cuarta entrada Dylan Seward pegó sencillo impulsador para la anotación de Collins.
La pizarra llegó a seis para los norteamericanos en la sexta luego de un elevado de sacrificio de Graham Houston para traer al plato a Sebastián Castillo y luego doblete productor de Cooper Collins para impulsar a Lubin Rincón y Malachi Butler.
Panamá cerró una complicada Súper Ronda
Con el revés de 6-0 frente a Estados Unidos, Panamá terminó su participación en la Súper Ronda con marca de una victoria y cuatro derrotas, quedando en una situación desfavorable en la lucha por los puestos mundialistas.