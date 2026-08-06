MLB: Iván Herrera castigó a los Yankees de José Caballero

Los Cardenales de San Luis de Iván Herrera superaron una jornada llena de interrupciones para vencer 3-1 a los Yankees de Nueva York este miércoles en el Yankee Stadium, resultado que además les permitió quedarse con la serie de tres partidos por marcador de 2-1.

El encuentro comenzó de manera inusual. Una fuerte lluvia obligó a retrasar el inicio por poco más de una hora y, una vez iniciado el juego, un fallo en las luces del jardín derecho provocó una nueva pausa tanto en la parte alta como en la baja del primer episodio. A pesar de los contratiempos, San Luis mantuvo la concentración y terminó imponiendo su ritmo.

La ofensiva de los Cardenales hizo todo el daño en la quinta entrada frente al abridor Will Warren. El novato JJ Wetherholt fue la gran figura del episodio al conectar un doble que remolcó dos carreras, encabezando un racimo de tres anotaciones que terminó siendo suficiente para asegurar el triunfo. Iván Herrera sumó otra rayita luego de pegar un doble a lo profundo del jardín central.

Desde la lomita, Andre Pallante volvió a demostrar por qué ha sido uno de los lanzadores más confiables de San Luis durante la temporada. El derecho sumó su duodécima victoria del año, séptima como visitante, tras lanzar cinco entradas y un tercio en las que permitió una carrera, apenas tres imparables y recetó cuatro ponches. Después de admitir un doble de Heliot Ramos en el segundo inning, dominó a 11 de los siguientes 14 bateadores que enfrentó.

El relevo de los Cardinals amarraron el partido

Pallante dejó el montículo en el sexto episodio con dos corredores en circulación y un out. George Soriano tomó el relevo y concedió un boleto a Jazz Chisholm Jr., lo que permitió que Ben Rice anotara la única carrera de los Yankees.

A partir de ese momento, el relevo de San Luis cerró por completo las puertas a la ofensiva neoyorquina. Soriano, Justin Bruihl, Ryne Stanek y Riley O'Brien combinaron una sólida actuación desde el bullpen para mantener sin anotaciones a los Yankees en el resto del compromiso y asegurar una valiosa victoria como visitantes.