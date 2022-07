MLB: Iván Herrera es llamado a Grandes Ligas

Este llamado se debe a que el tercera base Nolan Arenado y el primera base Paul Goldschmidt, las dos máximas figuras de los Cardenales de San Luis, no pudieron viajar a Toronto debido a que no han recibido la vacuna contra el COVID-19 y Canadá no permite el ingreso de viajeros que no se han vacunado contra el coronavirus. Además, los Cardenales informaron el domingo que el veterano receptor Austin Romine tampoco estará en la serie contra Toronto por la misma situación y por eso el panameño recibió esta nueva oportunidad.

En lo que va de la temporada 2022 de la MLB, Herrera batea para .111 producto de dos imparables en 18 turnos al bate y una carrera empujada.