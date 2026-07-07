La Selección de Baloncesto de Panamá ya conoce sus próximos desafíos en la Segunda Ronda del Clasificatorio de las Américas FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.
BALONCESTO Selección Baloncesto Panamá - 7 de julio de 2026 - 17:14
Selección de Baloncesto de Panamá conoce su camino para 2da ronda de Clasificatorio
La Selección de Baloncesto de Panamá ya conoce sus próximos desafíos en la Segunda Ronda del Clasificatorio de las Américas FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.
Próximos partidos de la Selección de Baloncesto de Panamá
- 27 de agosto | Panamá x Canadá
- 31 de agosto | Bahamas x Panamá
- 26 de noviembre | Panamá x Puerto Rico
- 29 de noviembre | Panamá x Bahamas
- 26 de febrero de 2027 | Canadá x Panamá
- 1 de marzo de 2027 | Puerto Rico x Panamá
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