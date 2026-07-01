MLB MLB -  1 de julio de 2026 - 17:22

MLB: Miguel Amaya con gran producción ofensiva en paliza de Cubs

Los Cubs Chicago aplastaron 23-3 a los Padres con un gran aporte ofensivo de Miguel Amaya y tres HRs de Swanson.

MLB: Miguel Amaya con gran producción ofensiva en paliza de Cubs

MLB: Miguel Amaya con gran producción ofensiva en paliza de Cubs

Los Cachorros de Chicago dejaron claro que atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada al aplastar 23-3 a los Padres de San Diego en el Wrigley Field, con un gran aporte ofensivo de Miguel Amaya.

Una ofensiva imparable

Aunque Swanson acaparó los reflectores, el ataque de Chicago fue una auténtica demostración de poder.

Seiya Suzuki abrió el camino con un jonrón de tres carreras, el número 100 de su trayectoria en las Grandes Ligas. Además, Pete Crow-Armstrong también desapareció la pelota con un batazo de tres anotaciones, Michael Conforto aportó dos cuadrangulares y Michael Busch añadió otro más para completar ocho jonrones colectivos, igualando el récord de la organización para un solo partido.

Los Cachorros también establecieron un nuevo registro interno al conectar 13 cuadrangulares en apenas dos encuentros, la mayor cantidad lograda por la franquicia en un período de dos juegos.

Migue Amaya

El panameño se fue de 4-2 con 3 remolcadas, 3 anotadas para dejar su promedio en .229, con 3 HRs en la temporada, 13 impulsadas.

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