MLB: "Tenemos que ajustarnos", Aaron Judge

La mala racha que atraviesan los Yankees de Nueva York tiene preocupado a su capitán, Aaron Judge , quien considera que el principal problema del equipo no pasa por la falta de talento, sino por la pérdida de concentración en momentos clave.

"No es algo grave, simplemente hemos perdido un poco el enfoque", comentó Judge antes del compromiso del miércoles. "Tenemos que volver a centrarnos. Nuestro objetivo desde el primer día ha sido ganar la Serie Mundial y cada jugador debe recordarlo cada vez que llega al estadio. Esa tiene que ser la motivación diaria".

El toletero insistió en que la mentalidad debe mantenerse intacta sin importar los resultados obtenidos en el partido anterior.

"Cada vez que sales al terreno debes pensar que tienes un trabajo por hacer, sin importar lo que ocurrió el día anterior", afirmó.

Judge permanece en la lista de lesionados desde el 5 de junio, con efecto retroactivo al 2 de junio, debido a una fractura en la costilla derecha que, según explicó, se originó tras una espectacular atrapada lanzándose de cabeza el pasado 26 de abril frente a Houston.

El jardinero recordó además un mensaje que acompaña diariamente al equipo en su camino del clubhouse al dugout: "Haz tu trabajo". Un lema que, a su juicio, resume la filosofía que necesita recuperar la novena neoyorquina.

Durante los primeros 12 encuentros sin su capitán, los Yankees respondieron con ocho victorias. Sin embargo, el panorama cambió en las últimas semanas, especialmente por el bajo rendimiento ofensivo. Antes del duelo del miércoles, el equipo había conectado cuatro imparables o menos en cinco partidos consecutivos y registraba un pobre promedio de 7 hits en 68 turnos con corredores en posición de anotar durante sus últimos 11 compromisos.

Más reacciones de Aaron Judge

"Como grupo estamos intentando hacer demasiado", reconoció Judge. "Todos quieren ser el héroe que conecte un grand slam, incluso cuando no hay nadie en las bases. Lo importante es mantener el enfoque y simplemente tomar un buen turno al bate".

Las dificultades también se han reflejado en la defensa. Desde el 20 de junio, los Yankees han permitido 21 carreras sucias, la cifra más alta de las Grandes Ligas en ese período y más del doble que cualquier otro equipo. Como referencia, los Mets ocupan el segundo lugar con apenas 10. Antes de esa fecha, Nueva York había concedido solo 22 carreras sucias en sus primeros 74 partidos de la temporada.

Cuando se le preguntó si esa falta de concentración era precisamente a lo que hacía referencia, Judge respondió con una frase breve pero contundente: "Creo que ustedes mismos lo están viendo".

Respecto a su recuperación, tanto Judge como el manager Aaron Boone aseguraron que todavía no existe una fecha definida para los nuevos estudios médicos que evaluarán la evolución de la lesión, pese a que inicialmente se había estimado un plazo de entre cuatro y seis semanas.

El vigente líder del equipo admitió que la parte más difícil del proceso es observar desde fuera cómo sus compañeros atraviesan un momento complicado.

"Es lo peor. Siempre me cuesta perderme partidos, pero mucho más cuando el equipo está pasando por dificultades. En esos momentos es cuando más quiero estar en el terreno, luchando junto a mis compañeros y ayudando a encontrar la solución para volver al nivel que sabemos que podemos alcanzar", señaló.

La crisis de resultados ya tuvo consecuencias en la clasificación. Tras ser barridos en cuatro juegos por los Medias Rojas en Fenway Park, los Yankees cedieron el liderato de la División Este de la Liga Americana y ahora persiguen a los Rays en la lucha por la cima.