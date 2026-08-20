MLB: Cardenales de Iván Herrera remontaron de gran forma ante Rojos

Con el juego en juego en la parte alta del noveno inning la tarde del jueves en la acción de la MLB , los Cardenales de San Luis del panameño Iván Herrera necesitaban desesperadamente poner una pelota en el aire.

El bateador emergente, el venezolano Everson Pereira, no pudo hacerlo, lo que significaba que un simple elevado de rutina de JJ Wetherholt a continuación no debía tener ningún impacto favorable para los Cardenales, que estaban a un out de la derrota después del ponche de Pereira.

Pero la ubicación del elevado conectado por Wetherholt hacia el jardín izquierdo-central generó justo el tipo de caos que necesitaban los Cardenales entre el jardinero izquierdo de los Rojos, TJ Friedl, y el jardinero central Dane Myers.

Myers recorrió una distancia considerable para pedir la pelota y apartar de la jugada a Friedl, quien acababa de ingresar como sustituto defensivo en el octavo episodio.

La pelota rebotó en su guante, dejando atónitos a los aficionados presentes esa tarde en el Great American Ball Park.

El batazo de Wetherholt produjo las carreras del empate y de la ventaja para encender un sorprendente ataque de seis anotaciones de los visitantes en el noveno inning, con el que los Cardenales dejaron tendidos a los Rojos en una victoria por 10-9.

La fiesta de los Cardenales en el noveno episodio cobró fuerza cuando, con un out y un corredor en primera, el segunda base puertorriqueño Bryan Torres retiró el bate en un intento de toque y fue golpeado en un dedo por el pitcheo, y el dolor que mostró lo dejó bastante claro.

Mientras Torres recibía atención del personal médico de los Cardenales, el manager de los Rojos, Terry Francona, esperaba la decisión sobre si Torres recibiría la primera base luego de que su homólogo solicitara la revisión de ese momento clave.

La decisión tomada en el terreno se mantuvo y Torres recibió la inicial, poniendo en marcha el ataque que siguió. Rápidamente, lo que parecía encaminado a ser una derrota de los Cardenales por una carrera se transformó en un escenario en el que el manager Oliver Marmol buscaba evitar que Riley O’Brien tuviera que trabajar ese día.

Pero todavía quedaba mucho más caos por desarrollarse en Cincinnati.

Con ventaja de cinco carreras, el dominicano George Soriano ingresó para la parte baja del noveno capítulo.

O’Brien terminó lanzando de todos modos, ya que los problemas de Soriano volvieron a poner el juego en peligro, con los Rojos respondiendo con cuatro rayitas contra el bullpen de San Luis.

Cincinnati lo intentó en la última entrada - MLB

Tras la entrada de O’Brien, el cubano Sal Stewart disparó un sencillo de dos anotaciones para acercar el marcador a 10-8.

O’Brien luego otorgó boletos a los siguientes dos bateadores para poner el juego 10-9 y llevar al plato a Matt McLain, quien ya había conectado un grand slam en el sexto acto, nuevamente con las bases llenas.

McLain conectó un batazo hasta la pared del jardín derecho, pero Jordan Walker lo atrapó para el último out, poniendo fin a lo que podría terminar siendo la victoria más alocada de la temporada de los Cardenales.

Herrera terminó bateando de 3-1 con 2 bases por bolas y 2 carreras anotadas.

FUENTE: MLB