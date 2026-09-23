MLB: Rays aseguran título divisional tras derrotar a los Yankees con un brillante Drew Rasmussen

Tras ser mantenidos sin hits hasta el séptimo inning por Drew Rasmussen, los Yankees de New York cayeron 6-1 en el segundo juego de una doble cartelera con entradas separadas la noche del martes en el Yankee Stadium. Con la victoria, los Rays de Tampa Bay aseguró el quinto título divisional en la MLB en la historia de la franquicia y el primero desde el 2021.

Los equipos dividieron honores en la doble cartelera del martes, con Carlos Rodón lanzando ocho sólidos innings para guiar a los Yankees a una victoria por 2-0 en el primer encuentro.

Esto confirma que los Yankees serán anfitriones de la Serie del Comodín de la Liga Americana por segundo año consecutivo, con el Juego 1 programado para el 29 de septiembre, probablemente contra los Medias Rojas. El ganador de esa serie enfrentaría a Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Max Fried abrió por Nueva York y permitió cuatro carreras y seis hits en 6.2 innings, aunque el zurdo lanzó mejor de lo que indica su línea final.

Ryan Vilade produjo una carrera con un rodado en el tercer inning y Taylor Walls colocó un toque en el séptimo que Fried fildeó, pero no tuvo jugada porque el inicialista dominicano Luis García Jr. también fue tras la pelota, mientras anotaba la segunda carrera de Tampa Bay.

Fried fue relevado por John Schreiber, quien permitió un sencillo de dos carreras del cubano Yandy Díaz, con Walls anotando desde la primera base en una jugada cuya decisión fue ratificada tras la revisión. El imparable de Díaz puso fin a una racha de 26 turnos al bate sin hits.

Un destacado Drew Rasmussen

Rasmussen limitó a los Yankees a dos bases por bolas durante los primeros seis innings antes de que el boricua Heliot Ramos conectara un doble para abrir el séptimo. Rasmussen ponchó a 11 en 6.2 entradas y realizó 114 pitcheos, la mayor cantidad de su carrera. El torpedero de ascendencia cubana George Lombard Jr. recibió a Kevin Kelly con un hit productor para romper la blanqueada.

FUENTE: MLB