MLB MLB -  23 de septiembre de 2026 - 09:57

MLB: Equipos clasificados a playoffs en la temporada 2026

Repasa a continuación las franquicias que aseguraron su boleto a los playoffs de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Equipos clasificados a playoffs en la temporada 2026

MLB: Equipos clasificados a playoffs en la temporada 2026

FOTO: MLB

La postemporada 2026 de la MLB ya se acerca. Mientras varios equipos siguen peleando por boleto a octubre, aquí presentamos todo lo que debes saber sobre el panorama de los playoffs.

¿QUIÉNES HAN ASEGURADO UN BOLETO A LOS PLAYOFFS DE LA MLB?

Los Rays, Cerveceros, Dodgers, Yankees, Bravos de Atlanta y Medias Rojas de Boston han asegurado su pase a la postemporada.

Las tres divisiones de la Liga Nacional ya se han decidido: Los Cerveceros aseguraron la Central de la L.N. el martes 15, los Dodgers ganaron el Oeste de la L.N. el jueves y los Bravos aseguraron el Este de la L.N. el pasado domingo 20 de septiembre.

Mientras que en la Americana, Tampa Bay ya aseguró el Este con su victoria en el Yankee Stadium.

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