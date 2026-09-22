MLB: ¿Podrá jugar Aaron Judge la Serie de Comodín?

Aaron Judge tiene una distensión de “grado moderado” en la pantorrilla derecha y probablemente se pierda al menos el inicio de la postemporada de los Yankees de Nueva York , según el mánager Aaron Boone, quien dijo que el club no planea tener a su capitán activo para una posible Serie del Comodín de la Liga Americana de la MLB contra los Medias Rojas.

“Estamos planeando que no sea parte de eso”, dijo Boone el martes. “Pero también estamos en una época del año en la que... obviamente lo forzaríamos un poco si eso estuviera en juego. Pero falta una semana para eso. No lo espero, pero tampoco lo descarto”.

Los Yankees han asegurado un pase a la postemporada, pero los Rays pueden amarrar el título del Este de la Liga Americana y el sembrado Nro. 1 de la L.A. con una victoria en cualquiera de los choques de la doble cartelera del martes, lo que obligaría a Nueva York a disputar la Serie del Comodín.

Judge fue ingresado a la lista de lesionados de 10 días el sábado, retroactivo al 17 de septiembre.

Recibió una inyección de plasma pobre en plaquetas en la pantorrilla derecha durante el día libre del lunes y tendrá actividades limitadas durante los próximos días.

“El par de días siguientes no habrá mucho: nada de correr, saltar, cosas así”, indicó Boone.

Durante la serie del club el fin de semana en Phoenix, Judge y Boone fueron vagos sobre la gravedad de la lesión, la cual Judge sufrió durante la serie de la semana pasada frente a los Mellizos.

Judge reveló que la distensión es en el músculo sóleo de su pantorrilla derecha, el cual dijo “es un poco más crucial al correr y batear”.

“He lidiado con distensiones antes y de alguna manera he jugado con ellas, pero esta fue en un lugar diferente donde lo hizo un poco más difícil”, comentó Judge.

¿Cuánto tiempo estará de baja Aaron Judge - MLB?

Generalmente, una distensión de pantorrilla de Grado 2 toma de tres a seis semanas para recuperarse.

“Si él es capaz de jugar, entonces le daremos esa oportunidad”, señaló Boone.

Judge se perdió la mayor parte del verano con una fractura en la costilla derecha, que se cree sufrió el 26 de abril en Houston. Jugó con la lesión antes de ingresar a la lista de lesionados a principios de junio.

FUENTE: MLB