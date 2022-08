MLB: Los Padres hacen oficial la llegada de Juan Soto y Josh Bell

Gran intercambio

Los Padres obtienen: OF Juan Soto, 1B Josh Bell

Los Nacionales obtienen: SS CJ Abrams, LHP MacKenzie Gore, 1B Luke Voit, OF Robert Hassell III (Prospecto No. 1 de los Padres/No. 21 en general), OF James Wood (No. .3 /No. 88 global), RHP Jarlin Susana (Padres' No. 14)

Los Padres también adquirieron al veterano jugador de cuadro Brandon Drury de los Rojos a cambio del prospecto No. 6 de San Diego, el campocorto Víctor Acosta . El bateador derecho Drury, quien cumplirá 30 años el 21 de agosto y puede jugar en la tercera base, la segunda y en las dos esquinas de los jardines, ha aplastado al lanzador zurdo esta temporada, recortando .309/.346/.670 con nueve jonrones en 97 turnos al bate. Está bateando .274/.335/.520 con 20 jonrones en 92 juegos en general.

Los movimientos se producen un día después de que los Padres solidificaron la parte trasera de su bullpen al cambiar por el cerrador Josh Hader , mejorando aún más lo que sienten que es una lista capaz de competir seriamente por el primer título de Serie Mundial de la franquicia en sus 54 temporadas de existencia.

Es difícil imaginar una contratación más grande que esta. Juan Soto, de 23 años, un candidato a MVP que irrumpió en escena en 2018 antes de llevar a los Nacionales a un título de Serie Mundial en 2019, es un bateador de por vida de .291/.427/.538. Combina el poder de élite con la disciplina de élite en el plato, como quizás ningún otro jugador en el deporte.