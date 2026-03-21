MLB: Miguel Amaya conectó 2 cuadrangulares en duelo de spring training

El receptor panameño Miguel Amaya se destacó en duelo de spring training entre los Chicago Cubs y los Atléticos desde el Hohokam Park de Arizona, a pocos días de dar inicio a la temporada de la MLB.

Amaya, de 27 años de edad fue el más destacado de su novena con el madero, con dos cuadrangulares solitarios en la derrota por pizarra de 6-2.

Dos grandes contactos par Miguel Amaya

El primer batazo llegó en la alta del primer episodio, cuando conectó una recta a 97 millas por hora para pasarla por encima de la cerca del jardín izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cubs/status/2035164711897936370&partner=&hide_thread=false Amaya putting us on the board in style. pic.twitter.com/PNZHwY5a2H — Chicago Cubs (@Cubs) March 21, 2026

Su segundo home run se dio en la sexta entrada y este fue nuevamente con las bases limpias, pero por todo lo largo del jardín central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cubs/status/2035186091112706393&partner=&hide_thread=false homer number two for miguel! pic.twitter.com/5YKzbEpV6B — Chicago Cubs (@Cubs) March 21, 2026

Por los Athletics, el abridor fue el derecho Luis Severino, quien lanzó por última vez contra la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. El derecho no solo estuvo impecable, permitiendo solo una carrera y dos hits en cinco entradas, sino que también ponchó a siete bateadores, lo que sugiere que está en plena forma.

Solo permitió la carrera del cuadrangular de Miguel Amaya, para una gran salida en el spring training.