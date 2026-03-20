MLB: Jasson Domínguez es enviado a Triple A

El complicado panorama en los jardines de los Yankees de New York no dejó espacio para que Jasson Domínguez comenzara la temporada en el roster del Día Inaugural de la MLB, una situación que el jardinero ambidiestro dijo comprender al presentarse al campamento.

“Como dije antes de que comenzaran los entrenamientos de primavera”, declaró Domínguez recientemente, “voy día a día, tratando de hacer mi trabajo. Al final, sea cual sea la decisión, no la controlo. Solo intento ir día a día y ver qué pasa”.

Esa decisión se tomó antes del partido del viernes de la Liga de la Toronja contra los Orioles, cuando Domínguez fue enviado a Triple A en Scranton/Wilkes-Barre.

El joven de 23 años hizo todo lo posible para ganarse un puesto, bateando .325 (13 de 40) con dos dobles, tres jonrones, 10 carreras impulsadas y tres bases robadas en 14 juegos.

Sin embargo, los movimientos de los Yankees durante la temporada baja apuntaban a un regreso a las ligas menores. Domínguez jugó poco en la segunda mitad de la temporada pasada y solo tuvo una presentación como bateador emergente durante los playoffs.

FUENTE: MLB