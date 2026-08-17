MLB MLB -  17 de agosto de 2026 - 09:33

MLB: Miguel Amaya despachó HR, per Iván Herrera le gana el duelo de panameños

Miguel Amaya conectó su quinto cuadrangular de la campaña en la MLB con los Cubs, pero no pudo evitar la derrota ante los Cardinals de San Luis de Iván Herrera.

MLB: Miguel Amaya despachó HR

MLB: Miguel Amaya despachó HR, per Iván Herrera le gana el duelo de panameños

FOTO / CUBS

Miguel Amaya conectó su quinto cuadrangular de la campaña en la MLB con los Cubs, pero no pudo evitar la derrota ante los Cardinals de San Luis de Iván Herrera.

El "Kangri" se fu de 3-1 con 1 impulsada, una anotada, una base por bolas para dejar su promedio de bateo en .241 además de tener 22 remolcadas en la temporada con .726 de OPS.

Por su lado Iván Herrera se fue de 3-1 con una producida, una anotada, una base por bolas, jugando como designado. Este año batea para .249 con 13 cuadrangulares, 52 remolcadas y 7 bases robadas, además de un .748 de OPS.

Los Cubs se ubican a 5 partidos del central de la Liga Nacional y los Cardinals a 13.5 de los Cerveceros. El equipo de Amaya está liderando el comodín con +5.0 , mientras que el de Herrera está a 3.5 del tercer comodín.

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