Selección de Panamá: ¿Cuándo volverá a jugar el equipo de Thomas Christiansen?

La selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen se prepara para volver a las canchas el 12 y 15 de noviembre en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.
Hasta el momento el rival puede ser Curazao, pero si Surinam golea 6-0 a Guatemala, esto podría cambiar.
¿Cuándo volverá a jugar la selección de Panamá?
Las fechas programadas para la siguiente fecha FIFA es a partir de la segunda semana del mes de noviembre.
La ultima presentación de Panamá fue este 5 de octubre ante la selección de Ecuador, en Japón. Él encuentro finalizo 1-1 en el tiempo reglamentario y los canaleros se impusieron en la tanda de penales (7-6).