Selección de Panamá: ¿Cuándo volverá a jugar el equipo de Thomas Christiansen?

La selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen se prepara para volver a las canchas el 12 y 15 de noviembre en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

Los posibles rivales aún están en la espera de ser definidos, hasta el momento los posibles rivales son Surinam y Curazao. La confirmación esta por llegar en las próximas horas. Una vez establecido el enfrentamiento, se conocerá cuál será el orden de localía y sedes de ambos encuentros.

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Hasta el momento el rival puede ser Curazao, pero si Surinam golea 6-0 a Guatemala, esto podría cambiar.

¿Cuándo volverá a jugar la selección de Panamá?

Las fechas programadas para la siguiente fecha FIFA es a partir de la segunda semana del mes de noviembre.

La ultima presentación de Panamá fue este 5 de octubre ante la selección de Ecuador, en Japón. Él encuentro finalizo 1-1 en el tiempo reglamentario y los canaleros se impusieron en la tanda de penales (7-6).