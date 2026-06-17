MLB: Yankees aplastaron a los Medias Blancas con jonrón de José Caballero

Durante los primeros innings del juego de la noche del martes contra los Medias Blancas en la MLB , Gerrit Cole recorrió de un extremo a otro la cueva de los Yankees de Nueva York , con el guante cerca del cinturón mientras movía su brazo derecho para mantenerlo suelto. El as de los Yankees tenía el lujo de poder esperar con tranquilidad.

Spencer Jones, Ben Rice y Paul Goldschmidt conectaron jonrones para encabezar el ataque de los Bombarderos contra el abridor de Chicago, Davis Martin, en el Yankee Stadium, dándole a Cole una cómoda ventaja para trabajar a lo largo de seis innings en su quinta apertura desde su regreso tras una cirugía Tommy John.

Cole permitió tres hits en una labor de 90 lanzamientos, 59 de ellos strikes. Otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis bateadores en la victoria de Nueva York por 12-2 sobre Chicago.

Andrew Benintendi castigó a Cole con un jonrón en solitario en el primer inning. Después de eso, el derecho retiró a los siguientes 13 bateadores que enfrentó, hasta que Tristan Peters abrió el sexto capítulo con un sencillo.

Martin había permitido apenas tres jonrones en sus primeros 78.1 entradas de la temporada antes del juego del martes. Sin embargo, los Yankees resultaron ser un mal rival para esa estadística, ya que llegaron al encuentro como líderes de Grandes Ligas con 102 cuadrangulares.

Cuadrangular de José Caballero - MLB

El panameño José Caballero agregó un vuelacercas en el octavo acto ante el jugador de posición, el venezolano Luisangel Acuña, y los Yankees consiguieron su séptima victoria en los últimos ocho juegos.

"Chema" terminó bateando de 4-2 con 1 jonrón, 2 empujadas, 1 anotada y 1 ponche para dejar su promedio en .263.

FUENTE: MLB